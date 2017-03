நான்தான் அவுங்கள நீக்கிட்டேனே, அவுங்க என்னை எப்படி நீக்க முடியும்? கேட்கிறார் கருணாஸ்!

என்னை கட்சியில் இருந்து நீக்க யாருக்கும் அதிகாரம் கிடையாது என்று எம்எல்ஏவும், நடிகருமான கருணாஸ் தெரிவித்தார்.

English summary

Thiruvadanai MLA Karunaas says he already sacked all his party's members. so the no one has the right to sack me from Mukkulathor Pulippadai party.