விஜயகாந்த்தை எதிர்த்தவர்களுக்கு வாழ்க்கை இல்லை.. பிரேமலதா ஆவேசம்

ஜெயலலிதா மரணம், அவரது டிரைவர் மரணம், கொடநாடு காவலாளி கொலை என தொடர்ந்து மர்ம சம்பவங்கள் நடந்து வருகின்றன. தமிழகம் கொலை நகரமாகவே உள்ளது என்றார் பிரேமலதா விஜயகாந்த்.

English summary

No one who against Vijayakanth gets life in politics, says Premalatha at a press meet.