தமிழகத்தில் அமைதி, வளம் இல்லை.... மக்களிடம் மலர்ச்சியில்லை - ஸ்டாலின்

தமிழகத்தில் அமைதி இல்லை, வளம் இல்லை, வளர்ச்சியும் இல்லை, மக்கள் வாழ்வில் மலர்ச்சியும் இல்லை என்று சட்டசபையில் பேசிய மு.க.ஸ்டாலின் பேசியுள்ளார்.

English summary

Leader of Opposition M.K. Stalin spoken to the assembly in the budget session, Jallikattu, hydrocarbon series of protest in the state of peace, prosperity, no development.