வருமான வரிச்சோதனையில் அரசியல் தலையீடு எதுவும் இல்லை: வெங்கையா நாயுடு

தமிழகத்தில் நடைபெற்று வரும் வருமான வரித்துறை சோதனையில் எந்த ஒரு அரசியல் தலையீடும் இல்லை என வெங்கையா நாயுடு கூறியுள்ளார்.

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 21:14 [IST]

English summary

No political intervention in income Tax Department raided the house of Tamil Nadu former Chief Secretary Ram Mohan Rao