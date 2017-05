ரஜினிக்கு எதிராக கருத்து தெரிவித்தால் உருவபொம்மையை கொளுத்துவோம்- மிரட்டும் ரசிகர்கள்- வீடியோ!

சேலம் ரஜினி ரசிகர் மன்றத்தினர் 'ரஜினி குறித்து விமர்சனம் சொன்னாலோ அல்லது ரஜினிக்கு எதிரான கருத்துக்களைக் கூறினாலோ அவர்கள் வீட்டு முன்பு உருவபொம்மையை எரித்து போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம்' என கூறியுள்ளனர்.

Story first published: Monday, May 22, 2017, 13:06 [IST]

English summary

If any political leader criticize we will protest in front of his house told Salem Rajini fans club