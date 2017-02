கடலை ஆட்கொண்ட கச்சா எண்ணெய்... செத்து மிதக்கும் கடல் உயிரினங்கள்... எங்கே போனது பீட்டா?

சென்னை கடலில் கலந்துள்ள கச்சா எண்ணெய்யால் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு ஏற்பட்டுள்ளதோடு ஏராளமான கடல வாழ் உயிரினங்களும் செத்து மிதக்கின்றன. அரசியல் கட்சியினரோ அல்லது பீட்டா அமைப்பினரோ இதுவரை இதனை சுத்தம் செய

English summary

crude oil floated through the seashore of chennai. But no political parties are not involved in cleaning the sea. Even BJP's clean india, RSS, Peta also not intereted to clean the sea.