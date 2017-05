அரசியல் ரீதியாக மோடியுடன் பேசவில்லை.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி

பிரதமரை அரசு திட்டங்களுக்காக சந்தித்தேனே தவிர அரசியலுக்காக சந்திக்கவில்லை என்று முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தெரிவித்தார்.

English summary

Edappadi Palanisamy today met Prime minister Modi in Delhi. After meeting CM says that he has discussed only TN developmental projects not politics.