ஐடி ரெய்டுக்கும் பாஜகவுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை… தமிழிசை சொல்லுவதை நம்புங்க ப்ளிஸ்

சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வீடு உள்ளிட்ட 30க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் இன்று வருமானவரித் துறை சோதனை நடத்தி வருகிறது. இதற்கும் பாஜகவிற்கும் சம்பந்தமும் இல்லை என்று தமிழிசை சொல்லி இருக்கிறார்.

English summary

There is no politics in IT raid in ministers Vijayabaskar’s residence, says BJP leader Thamizhisai.