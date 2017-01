ஜல்லிக்கட்டு நடக்காததாலேயே மழை இல்லை: பாலமேடு மக்கள் குமுறல்

தமிழகத்தில் ஜல்லிக்கட்டுப்போட்டிகள் நடக்காததாலேயே மழை இல்லை என பாலமேடு பகுதி மக்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர். விவசாயம் செழிக்க வேண்டுமானால் தமிழகத்தில் ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டிகளை நடத்த வேண்டும் என அவர்கள

English summary

Madurai, Palamedu People says that no rain in state because of we are not conducting jallikattu. If the Agriculture to flourish in the state, we must hold jallikattu matches.