நெல்லையில் காசு கொடுத்து தண்ணீர் பாய்ச்சியும் பலன் இல்லை... விவசாயிகள் கண்ணீர்

நெல்லையில் பருவமழை பொய்த்ததால் காசு கொடுத்து தண்ணீர் வாங்கி விவசாய நிலங்களுக்கு பாய்ச்சியும் கடும் வறட்சியால் பயிர்கள் கருகி வருகின்றன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Farmers from Nellai District bought lorry water and used for their irrigation. But heavy drought no growth in their farms.