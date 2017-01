வழக்கம் போல மதத்தை வீட்டிலேயே விட்டு விட்டு போராட்டக் களத்தில் கை கோர்த்த தமிழர்கள்!

சென்னை மெரீனா கடற்கரையில் நடந்து வரும் ஜல்லிக்கட்டு எழுச்சிப் போராட்டத்தில் மத மாச்சரியம் இன்றி அனைத்துத் தரப்பினரும் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.

Muslim brother's taking rest for their prayer during protest..Later participated in protest #JusticeforJallikattu pic.twitter.com/PuxtZceyV4

Don't try to cheat anybody. Will all these people swear that they will not eat beef henceforth https://t.co/8WjpItP2Jc

English summary

There is no religion, no gender disparity, nothing. Only the feelling of Tamils and cultural sentiments dominate the Chennai Marina protest being held for the past 5 days.