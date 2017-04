ரகசியக் கூட்டமா... எம்எல்ஏக்களா.. இல்லவே இல்லை.. அடித்து சொல்லும் அமைச்சர் செங்கோட்டையன்!

அதிமுக அம்மா அணியின் எம்எல்ஏக்கள் ரகசிய கூட்டம் நடத்தியதாக வெளியான தகவலை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மறுத்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Minister Sengottaiyan said that no secret meeting of the MLAs held. Minister Jayakumar also said that no meeting of MLAs conducted in Chennai.