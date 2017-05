கிராமசபை தீர்மானம் நிறைவேற்றிய இடங்களில் மதுக்கடை கூடாது- ஹைகோர்ட் கறார் உத்தரவு!

கிராம சபைகளில் தீர்மானம் நிறைவேற்றிய இடங்களில் மதுக்கடை அமைக்கக் கூடாது என்று உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

English summary

People of Salem , Karur has filed plea against Tasmac shops opne in their places. Chennai HC orders if any village council has passed resolution not to open tasmac, then it should not be opened.