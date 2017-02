ஒரு பதற்றமும் இல்லை ஓ.பி.எஸ் டீக்கடையில்... டென்ஷனே இல்லாமல் டீ ஆற்றுகிறார்கள்!

முதல்வர் பதவியில் இருந்து ராஜினாமா செய்துவிட்ட ஓ. பன்னீர்செல்வத்தில் பெரியகுளம் பகுதியில் கடும் அதிருப்தி நிலவுகிறது. ஆனால் இதை பகிரங்கமாக வெளிப்படுத்தாமல் இயல்பு வாழ்க்கை தொடருகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamil Nadu Chief Minister O Panneerselvam yesterday forced to resign from the post. But O Panneerselvam's Theni District went to silent mode on the issue.