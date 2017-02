ஜெயலலிதாவின் மரணத்தில் மர்மமா? - 60 நாட்கள் கழித்து மவுனம் கலைந்த பிரதாப் சி.ரெட்டி

ஜெயலலிதாவின் மரணம் தொடர்பாக எந்த விவரத்தையும் விசாரணையின் போது வழங்க தயாராக உள்ளோம் என்று அப்பல்லோ மருத்துவமனை தலைவர் பிரதாப் சி.ரெட்டி கூறியுள்ளார்.

English summary

Apollo Hospitals Chairman Prathap C Reddy condemned rumours surrounding the death of former Tamil Nadu CM J Jayalalithaa. He also clarified that there is no truth in the speculations of Jaya's legs being removed prior to the cardiac arrest due to diabetic related complications.