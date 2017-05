கூழை கும்பிடு போட்டவங்க யாரையும் ஜெயில் பக்கமே காணோம்.. கொசுக் கடி வேறு.. சங்கடத்தில் சசிகலா!

பெங்களூர் சிறையில் உள்ள சசிகலாவை பார்வையிடுவதை கட்சியினர் தவிர்த்து வருவதால் அவர் மிகுந்த மன வருத்தத்தில் உள்ளதாக சிறை துறையினர் தெரிவித்தனர்.

English summary

Sasikala had recently complained that there are too many mosquitos in her cell. She has been now provided with a mosquito net.The number of people who visit her have gone down drastically.