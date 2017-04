கடும் வறட்சி.. நெல்லையில் மே 1 முதல் தொழிற்சாலைக்கு தாமிரபரணி தண்ணீர் கட்!

நெல்லை மாவட்டத்தில் நிலவும் கடும் வறட்சியால் தொழிற்சாலைகளுக்கு வழங்கப்படும் தாமிரபரணி நீரை நிறுத்துமாறு ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

English summary

Heavy drought in Nellai district. District collector has order that no water for the companies from May first.