பைக் வீலிங், ரேசிங், ஈவ்டீஸிங் கூடாது.. புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்திற்கு சென்னை போலீஸ் கட்டுப்பாடு

சென்னையில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களுக்கு இரவு 1 மணி வரை காவல்துறை அனுமதியளித்துள்ளது. கொண்டாட்டத்தின் போது அசம்பாவிதங்கள் ஏதும் நடைபெறாமல் தடுக்கும் வகையில் காவல்துறை பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளையும் விதித

English summary

Chennai Police announced new conditions for the people who are all celebrating new year at night. police has given permission for till 1am of 31st night for hotels and clubs to celebrate new year.