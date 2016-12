ஜெயலலிதாவுக்கு நோபல், மகசேசே விருது… அதிமுக பொதுக் குழுவில் தீர்மானம்

மறைந்த ஜெயலலிதாவிற்கு நோபல் பரிசு மற்றும் மகசேசே விருதுகளை வழங்க வேண்டும் என்று அதிமுக பொதுக் குழுவில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

English summary

The resolution was passed to award Nobel and Magsaysay to Jayalitha in ADMK’s General Body meeting held in Chennai.