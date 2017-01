திராவிட இயக்கத்தை எந்த கொம்பனாலும் அழிக்க முடியாது- பொன். ராதாவிற்கு ஸ்டாலின் சூடு

திராவிட இயக்கத்தை அழிக்க அல்ல... எந்த கொம்பனாலும் தொட்டு கூட பார்க்க முடியாது என்று திமுக செயல்தலைவர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

English summary

DMK working president MK Stalin has said that no one can dare the Dravidian movement and eliminate it.