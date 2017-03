தலைவிரி கோலத்துடன், ஒப்பாரி வைத்தபடி ஆர்.கே.நகரில் குவியும் பெண்கள்.. ஏன் தெரியுமா?

ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் தமிழ்நாடு மதுகுடிப்போர் விழிப்புணர்வு சங்கம் சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் எம்.எஸ் ஆறுமுகம் இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய நூதனமான முறையில் செல்கிறார்.

English summary

A candidate from TN madhukudipor awareness sangam filing nomination in RK Nagar constituency in a innovative way.