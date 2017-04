நாங்கள் ஏன் இந்தியை படிக்க வேண்டும்.. மத்திய அரசின் முடிவுக்கு இந்தியா முழுவதும் கடும் எதிர்ப்பு

கேந்திர வித்யாலயா மற்றும் சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளில் 10ம் வகுப்பு வரை கட்டாய இந்தி என்ற மத்திய அரசின் முடிவிற்கு இந்தி பேசாத மாநிலங்களில் இருந்து கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.

English summary

Non-Hindi spoken States have opposed imposition of Hindi till 10th standard in CBSE and KV schools.