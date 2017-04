ரூ.19.22 கோடி மோசடி வழக்கு: சுகேசுக்கு ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத பிடிவாரண்ட்

சுகேஷ் சந்திரசேகருக்கு ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத பிடிவாரண்ட் பிறப்பித்து சென்னை சிபிஐ நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Story first published: Friday, April 28, 2017, 18:05 [IST]

English summary

The Chennai CBI court on Friday issued an arrest warrant against Sukesh Chandrasekar in connection with cheating case.