முழு நேர ஊழியர்களாக அறிவிக்கக் கோரி போராட்டம்... சத்துணவு ஊழியர்கள் கைது

முழு நேர ஊழியர்களாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று கோரி சத்துணவு ஊழியர்கள் போராட்டம் நடத்தினர். வரையறுக்கப்பட்ட கால முறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரினர்.

English summary

Noon meal staffs staged protest to demand their various demands in Thirunelveli.