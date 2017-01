தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை முடிந்தது... இயல்பை விட 62% குறைவு

வடகிழக்கு பருவமழை முடிவுக்கு வந்தது என சென்னை வானிலை மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. இந்த ஆண்டு இயல்பை விட 62% குறைவாக பருவமழை பெய்தது என இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu may end the year with the worst northeast monsoon since 1876.With a shortage of 62%, this is the worst northeast monsoon since 1876.