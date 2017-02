கூவத்தூரில் அதிமுக எம்எல்ஏக்களுக்கு பாதுகாப்பாக வட இந்திய அடியாட்கள்

கூவத்தூரில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள அதிமுக எம்எல்ஏக்களுக்கு போலீசாருடன் வட இந்திய அடியாட்களும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Goons from North Indian states are guarding the ADMK MLAs who are lodged in Kuvathur resort.