அதிமுகவில் இன்னொரு கோஷ்டி... கொங்கு லாபிக்கு பதிலடியாக வடமாவட்ட அணி உதயமாகிறது

அதிமுகவில் கொங்கு லாபிக்கு பதிலடியாக வடமாவட்ட கோஷ்டி ஒன்று உதயமாகி உள்ளது.

English summary

Northern TamilNadu ADMK Leaders emerged as new faction against Chief Minister Edappadi Palanisamy.