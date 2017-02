ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்துக்கு அனுமதி பெறவில்லை… அமைச்சர் கருப்பண்ணன் குற்றச்சாட்டு

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்திற்கு தமிழக அரசிடம் இருந்து அனுமதி பெறவில்லை என்று சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் கருப்பண்ணன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

Story first published: Tuesday, February 28, 2017, 13:50 [IST]

English summary

Union government did not get permission for Hydrocarbon project in Neduvasal says minister of environment K.C. Karuppannan.