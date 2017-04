வந்தா வாங்க. வராட்டி தனியா இருங்க.. நாங்க மக்களை சந்திச்சிக்குறோம்.. ஓபிஎஸ் அணி அதிரடி

அதிமுக இணைப்பு தொடர்பான பேச்சுவார்த்தையை தடுக்கும் நோக்கில் தான்தோன்றித்தனமாக கருத்துகளை கூறுவதற்கு பதிலாக தனித்து செயல்பட்டு கொள்ளுங்கள் என்று கே.பி. முனுசாமி கூறினார்.

English summary

If Edappadi team is not willing to merge then they can act separately, says K.P.Munusamy.