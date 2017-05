நிர்பயாவிற்கு மட்டுமல்ல... நந்தினிகளுக்காகவும் இதுபோன்ற நீதி கிடைக்க வேண்டும்

நிர்பயா பலாத்கார வழக்கில் அளிக்கப்பட்ட தீர்ப்பு போல நந்தினி பலாத்கார வழக்கிலும் குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை கிடைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுவடைந்துள்ளது.

English summary

Nirbhaya killers have been given fitting punishment by the SC, but we need the same justice to the poor Nandhinis too.