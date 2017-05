ரஜினி மட்டுமல்ல... யார் வேண்டுமானாலும் அரசியலுக்கு வரலாம் கனிமொழி கலகல

நடிகர் ரஜினிகாந்த் மட்டுமல்ல, யார் வேண்டுமானாலும் அரசியலுக்கு வரலாம் என்று திமுக எம்.பி. கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Not only Rajini, anyone can come to politics says Kanimozhi today at Chennai Airport.