கி.வீரமணி அறிக்கைக்கு பதில் கூற விரும்பவில்லை - ஸ்டாலின்

சட்டசபையில் நடந்த சம்பவம் பற்றி கி.வீரமணி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கைக்கு பதில் கூற விரும்பவில்லை என்று மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

English summary

DMK leader M K Stalin has said that he is not ready to reply to DK leader K Veeramani on Assembly attack issue.