மக்கள் விரோத பட்ஜெட்.. ஆர்.கே. நகரில் வாக்காளர்கள் பதில் தருவார்கள்… கே.ஆர். ராமசாமி தாக்கு

சட்டசபையில் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட பட்ஜெட் மக்கள் விரோதமானது என்று சட்டசபையின் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் கே.ஆர். ராமசாமி குற்றம்சாட்டினார்.

English summary

Nothing in budget 2017 for students and farmers said, Congress leader K.R. Ramasamy.