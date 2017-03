விவசாயத் தொழிலாளர்களை ஏமாற்றிய பட்ஜெட்… முத்தரசன் குற்றச்சாட்டு

விவசாயத் தொழிலாளர்களுக்கு இந்த பட்ஜெட்டில் ஒன்றுமில்லை என்று சிபிஐ மாநில செயலாளர் முத்தரசன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

Nothing in TN budget 2017-18 for farmers, says CPI leader Mutharasan.