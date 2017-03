விவசாயிகளை கைவிட்டு விட்ட எடப்பாடி அரசு… இனி என்ன நடுரோடுதான்!

தமிழக பட்ஜெட்டில் விவசாயிகளை எடப்பாடி பழனிச்சாமி அரசு கைவிட்டுவிட்டதாக விவசாயிகள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

There are no development scheme in TN Budget for farmers, said farmer’s association.