ஜெயலலிதா உடல்நிலை குறித்து மறைக்கவேண்டிய அவசியமில்லை.. சொல்கிறார் சி.ஆர். சரஸ்வதி !

மறைந்த முன்னாள் முதலவர் ஜெயலலிதா உடல்நிலை குறித்து மறைப்பதற்கு ஒன்றும் கிடையாது என சி.ஆர்.சரஸ்வதி கூறியுள்ளார்.

English summary

Nothing to hide over former chief minister Jayalalitha's health, says ADMK spokes person C.R.Saraswathi