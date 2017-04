ஜெ.வின் கொடநாடு பங்களாவில் கொலை நடந்தது.. ஆனால் கொள்ளை போகலை... போலீசின் அடேங்கப்பா விளக்கம்!

ஜெயலலிதாவுக்கு சொந்தமான கொடநாடு எஸ்டேட்டில் கொலை நடந்தது உண்மைதான்... ஆனால் கொள்ளை எதுவுமே போகவில்லை என நீலகிரி போலீசார் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Nilgiris District SP says, though window panes were broken, nothing was theft or robbed.