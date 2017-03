ஜெ. படத்தை எதுக்கு அரசு அலுவலகங்களில் வச்சிருக்காங்க தெரியுமா.. அரசு சொல்லும் காரணத்தைப் பாருங்க!

மறைந்த முதல்வர் என்ற வகையில் ஜெயலலிதாவின் படத்தை அரசு அலுவலகங்களில் வைப்பதில் எந்த தவறும் இல்லை என சென்னை ஹைகோர்ட்டில் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Tamil nadu government says in Chennai High court that, there is nothing wrong in keeping Former Chief minister Jayalalitha's photo in government office.