சிவகங்கை அருகே போலீஸ் என்கவுண்டர்.. பிரபல ரவுடி சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்!

சிவகங்கை அருகே பிரபல ரவுடி கார்த்திகைச் செல்வன் என்பவரை போலீஸார் என்கவுண்டரில் சுட்டுக் கொன்றனர். அவர் மீது 30 வழக்குகள் உள்ளனவாம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 12:38 [IST]

English summary

Notorious rowdy Karthigai selvan was killed in a police encounter near Sivagangai. He was 30, had more than 30 cases against him in Sivagangai and other districts.