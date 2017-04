மீண்டும் தியானம்? விஜயபாஸ்கர் விவகாரத்தில் முதல்வர் எடப்பாடி-டிடிவி தினகரன் இடையே உச்சகட்ட மோதல்!

அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் விவகாரத்தில் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி மற்றும் டிடிவி தினகரன் இடையே உச்சகட்ட மோதல் வெடித்துள்ளது.

English summary

ADMK Sources said that TamilNadu Chief Minister Edappadi Palanisamy will revolt against TTV Dinakaran Very soon.