அதிகாரத்துக்கான குடுமிபிடி சண்டையில் அடுத்தடுத்து அம்பலத்துக்கு வரும் சசி குடும்ப அதிர்ச்சி லீலைகள்

தங்களுக்கு இடையேயான அதிகாரத்துக்கான குடும்பிடி சண்டையில் சசிகலா குடும்பத்தின் அதிர்ச்சி லீலைகள் அடுத்தடுத்து அம்பலமாகி வருகின்றன.

English summary

After the oust of TTV Dinakaran, now Sasikala family members fought each other in social medias.