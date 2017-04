மலேசியாவை சிவகங்கை மாவட்டத்தின் கீழ் கொண்டு வந்த வட்டவழங்கல் அலுவலருக்கு கோடான கோடி நன்றி!

மலேசியா நாட்டை சிவகங்கை மாவட்டத்தின் கீழ் கொண்டு வந்த வட்டவழங்கல் அலுவலருக்கு சிவகங்கை மாவட்ட மக்கள் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர்.

Story first published: Sunday, April 23, 2017, 9:50 [IST]

English summary

Now Malaysia is in Sivagangai, people thanked to District officers.