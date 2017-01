"மக்கள் இயக்கம்".. இப்பத்தான் கண்ணில் தெரியுது இந்த வட இந்திய மீடியாக்களுக்கு!

ஜல்லிக்கட்டு கோரி தமிழகத்தில் நடந்து வரும் எழுச்சிப் போராட்டத்தை இப்போதுதான் வட இந்திய மீடியாக்கள் சற்று முக்கியத்துவம் கொடுத்துக் காட்டிக்கொண்டுள்ளன. மக்கள் இயக்கம் என கூறி வருகின்றன.

English summary

North Indian media never ever showed any South Indian protests, particularly Tamil Nadu protests in a big way. But now, they say TN protest for Jallikattu as People's Movement.