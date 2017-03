கச்சத்தீவை மீட்பதுதான் மீனவர் பிரச்சினைக்கு ஒரே தீர்வு - தங்கச்சி மடத்தில் ஸ்டாலின் பேச்சு

பிரிட்ஜோ மரணத்திற்கு நீதி கேட்டு தங்கச்சிமடத்தில் 5வது நாளாக போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. திமுக செயல்தலைவர் ஸ்டாலின் நேரில் சென்று ஆதரவு தெரிவித்தார். மீனவர் பிரிட்ஜோவின் குடும்பத்திற்கு ஆறுதல் கூறின

English summary

Opposition leader MK Stalin has said that reclaiming the Kachatheevu is the only way to solve the issue.