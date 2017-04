மடிப்பாக்கம் வேலாயுதத்தின் ஜி.டி.வியை வாங்கினார் ஓ.பி.எஸ்.. விரைவில் அம்மா டிவியாக அறிமுகம்!

மடிப்பாக்கம் வேலாயுதம் என்பவருக்கு சொந்தமான ஜிடிவியை ஓ.பன்னீர்செல்வம் விலைக்கு வாங்கியுள்ளார்.

English summary

Former chief minister O.Paneerselvam bought the G TV from Madipakkam Velayutham. This TV channel will be changed as Amma TV and telecast soon.