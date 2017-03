அரசு பங்களாவை காலி செய்த ஓபிஎஸ் எங்கே தங்கப்போகிறார்? பரபரப்பு தகவல்கள்

அரசு பங்களாவை காலி செய்யும் முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் எங்கே தங்கப்போகிறார் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Former Chief minister O.Paneer selvam going to vacate the Government house. He will be staying in Venus colony which is located back side of Poes garden.