அம்மா கல்வியகம் எனும் வெப்சைட்டை தொடங்கினார் ஓபிஎஸ்

முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் அம்மா கல்வியகம் எனும் வெப்சைட்டை தொடங்கி வைத்தார்.

Story first published: Wednesday, March 1, 2017, 12:02 [IST]

English summary

Former chief minister O.Paneerselvam inaugurated amma kalviyagam website with his supporters. This website will help students to increase their ability.