திமுகவின் சதிக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் பலியாகிவிட்டார்- நாஞ்சில் சம்பத்

திமுகவின் சதிக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் பலியாகிவிட்டதாக அதிமுக செய்தி தொடர்பாளர் நாஞ்சில் சம்பத் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

nanchil Sambath accuses that O.Paneerselvam is acting as per the plot of DMK.