பன்னீர்செல்வம் ஒரு ஆஸ்தான பூபதி.. அம்பள குடுக்கை.. சொல்றது யாருன்னு பாருங்க மக்களே!

ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை ஆஸ்தான பூபதி, அம்பள குடுக்கை என சரமாரியாக வசை பாடியுள்ளார் நாஞ்சில் சம்பத்.

Nanjil Sampath said in a TV Show that is Former chief minister O.Paneerselvam is a Actor. And Deepa is a evil.