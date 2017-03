பலத்தை நிரூபிக்குமா? பரபரப்பு குண்டுகளை வீசுமா? ஓபிஎஸ் அணி நாளை 32 இடங்களில் உண்ணாவிரதம்!

ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை கோரி நாளை 32 இடங்களில் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபடவுள்ளனர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் அதிமுகவினர்.

English summary

O.Panneer selvam team is going to protest to demand CBI probe in Jayalalitha's death.